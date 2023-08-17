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Ракурс
Блогерка Кохановська докричалася під Лаврою до підозри від СБУ

Блогерка Кохановська докричалася під Лаврою до підозри від СБУ (ВІДЕО)

17 сер 2023, 12:24
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СБУ повідомила про підозру блогерці Вікторії Кохановській, яка провокувала сутички під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі й заперечувала факти російської збройної агресії.


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Також вона викладала у соцмережі власні псевдопрогнози про «невідворотність» захоплення нашої держави та намагалась дискредитувати українських захисників.

Крім того, на власній сторінці у Фейсбуці фігурантка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом».

Надалі деструктивний контент підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси, які подавали викривлену інформацію як позицію пересічних громадян України.

Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


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