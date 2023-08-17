В россии заканчиваются запасы современного оружия, пишет Bloomberg. Фото:

https://racurs.ua/n186288-zapasy-sovremennogo-orujiya-v-rossii-ischerpyvautsya-bloomberg.html

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Країна-агресор росія вже відчуває брак запасів сучасної зброї.

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Виявлена нещодавно українськими військовими російська ракета, виготовлена в травні 2023 року, свідчить про те, що у рф закінчуються запаси сучасної зброї. Противнику доводиться прискорювати виробництво, щоб підтримувати інтенсивність бойових дій в Україні. Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що інформація про «свіжу» ракету міститься у фото, які проаналізувала українська неурядова організація StateWatch і Bloomberg News. Ці дані доповнюють інші свідчення того, що загарбники змушені запускати ракети, як тільки вони сходять з виробничих ліній.

Також повідомляється, що ракета, виявлена в червні на півночі Сумської області України, була випущена реактивною системою залпового вогню «Торнадо-С». А маркери на корпусі показують, що снаряд був виготовлений всього місяць до використання — 19 травня.

Експерти StateWatch наголошують, що партії зазвичай проходять кілька місяців випробувань, перш ніж вони будуть використані та з’являться на фронті. А на корпусі боєприпасу вказана незвично близька дата закінчення терміну дії — 12 вересня 2023 року. Це може свідчити про те, що російські виробники зрізають кути, щоб поквапитися з ракетами на передовій.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що росія розпочала використовувати БПЛА односторонньої дії (OWA-UAV) власного виробництва, заснованих на іранських розробках Shahed. Разом з тим рф залежить від комплектуючих з Ірану.

Джерело: Bloomberg