рф подготовила сценарий провокации на Курской АЭС. Фото:

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Сценарій провокації на Курській АЕС підготувала росія.

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Ворог розробив та підготовив сценарій, тому Москвою може плануватися провокація на Курській атомній електростанції для підвищення рівня мобілізації та «власних внутрішньополітичних процесів і процесів підтримки». А практика терору проти росіян та цивільних об'єктів режимом путіна застосовується вже не вперше. Про це 17 серпня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону.

Можливо, також із метою полегшення підготовчої реалізації мобілізаційних заходів у країні… Цей сценарій, його розробка — історія не сьогоднішнього дня. Такий план існує давно. І питання зараз остаточного рішення та команди — чи буде вона і коли вона буде віддана, — зазначив він.

За словами Юсова, росіяни, як правило, не здатні прорахувати наслідки подібних терактів. Бо ж росіяни так до кінця і не передбачили наслідки підриву і знищення Каховської дамби. А в разі провокації на Курській АЕС наслідки насамперед відчує цивільне населення.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву 15 серпня повідомили, що росіяни планують влаштувати провокацію на розташованій у рф Курській атомній електростанції й готують евакуацію місцевого населення.