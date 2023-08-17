ВСУ получат ракеты AIM-120 AMRAAM. Фото:

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Ракурс

Військову допомогу Україні схвалила Швеція.

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У четвер, 17 серпня, шведський парламент схвалив військову допомогу Україні на понад 270 млн євро. Новий пакет військової допомоги Україні передбачає передачу боєприпасів та запчастин на суму близько 90 млн євро, а також вантажівки та обладнання для розмінування на суму до 180 млн євро. Про це йдеться на сайті Ріксдагу.

Стокгольм також уповноважив американський уряд продати обмежену кількість ракет класу «повітря-повітря» AMRAAM. Раніше Вашингтон запустив програму викупу старих версій ракет AMRAAM для передачі їх Україні та зміцнення можливостей протиповітряної оборони.

Як відомо, AIM-120 AMRAAM — американська керована ракета середньої дальності класу «повітря-повітря», яка здатна працювати за будь-яких погодних умов. Ракета призначена для ураження повітряних цілей ворога за межами прямої видимості. Особливість її в тому, що ракета може запускатися як з винищувачів, так і з пускової установки.

Нагадаємо, 14 серпня США оголосили новий пакет військової допомоги Україні. ЗСУ отримають військової допомоги на 200 млн дол., а в цю вартість входять боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби, додаткове обладнання для розмінування.