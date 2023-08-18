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Ракурс
В порту Новороссийска вспыхнул мощный пожар. Фото:

Мощный пожар вспыхнул в порту Новороссийска (ВИДЕО)

18 авг 2023, 11:49
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Масштабна пожежа спалахнула у місті Новоросійськ у Краснодарському краї росії.


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Загоряння сталося у п’ятницю 18 серпня на території місцевого порту. Пожежа виникла у вантажному терміналі порту. Загорілися дерев’яні палети, на яких стояли бочки із пальним мастилом. Вогонь охопив щонайменше 1 тис. 300 кв. м. Про це повідомив російський Telegram-канал Shot.

У мережі вже з’явилося відео, де можна побачити, як порт охопив чорний дим. Його видно з різних куточків Новоросійська. Причини загоряння поки що невідомі — зараз полум’я намагаються погасити пожежники.

Нагадаємо, 4 серпня Україна оприлюднила прибережне повідомлення, яким оголосила акваторії шести російських портів у Чорному морі такими, що перебувають під воєнною загрозою. Це стосується акваторій внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

Того ж дня Україна атакувала надводними дронами російську воєнно-морську базу в Новоросійську. Найбільше постраждав десантний корабель «Оленегорський горняк». У ніч проти 5 серпня СБУ разом з ВМС підірвали танкер «SIG».

Источник: Ракурс


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