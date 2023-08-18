В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно

https://racurs.ua/n186321-legalizaciya-porno-zakonoproekt-v-rade.html

Ракурс

Законопроект про декриміналізацію порнографії зареєстрували у Верховній Раді України 18 серпня.

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Депутати пропонують скасувати ст. 302 Кримінального кодексу про утримання місць розпусти та значно відредагувати ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів».

При цьому законодавці вирішили залишити відповідальність за порно без згоди (порновміст, deep fake), екстремальне порно (насильство, зоо-, некрофілія).

Якщо законопроект ухвалять, то статті Кримінального кодексу не поширюватимуться на порноролики на OnlyFans, нюдси та дікпіки у приватних повідомленнях.

Водночас покарання за порно з дітьми та поширення серед дітей пропонують посилити.

У проекті закону також визначено поняття «порнографія» і «екстремальна порнографія».

Петицію із закликом легалізувати таку продукцію в Україні створили 4 липня 2022 року. Вона набрала необхідні 25 тис. підписів, після чого президент Володимир Зеленський переадресував її Кабміну.

Автор петиції посилався на те, що більшість розвинених країн не мають заборон на порнографічну діяльність.

Наразі за порушення ст. 301 КК України загрожує від 17 тис. грн штрафу до 7 років за ґратами з трирічною забороною обіймати певні посади.