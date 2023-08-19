Ракурсhttps://racurs.ua/
Байден: рф уже проиграла, она не может добиться первоначальной цели войны
Байден: рф уже проиграла, она не может добиться первоначальной цели войныhttps://racurs.ua/n186336-bayden-rf-uje-proigrala-ona-ne-mojet-dobitsya-pervonachalnoy-celi-voyny.htmlРакурс
Президент США Джо Байден назвав «смішною» аргументацію російського диктатора, воєнного злочинця володимира путіна щодо вторгнення в Україну та заявив, що москва вже програла війну, оскільки не здатна досягти своєї початкової мети.
.
росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, про яку заявляла. Це неможливо, — заявив Байден після тристороннього саміту з лідерами Японії і Південної Кореї, пише CNN.
Американський лідер вважає «смішною» аргументацію путіна. Зі слів президента США, відсутність реакції на російську агресію могла б стати сигналом для Китаю щодо Тайваню.
Уявіть, якби ми нічого не зробили… Якби ми стояли на місці, який сигнал щодо Тайваню ми б надіслали Китаю? Який сигнал це дало б усьому світу? — зауважив Байден.
Він додав, що вторгнення рф в Україну не є «лише європейською проблемою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни».
Президент США також високо оцінив реакцію японського лідера на агресію рф, заявивши, що Японія «продемонструвала сильне лідерство в рамках G7, зробила свій внесок у значний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також нелетальної військової техніки».
Керівництво Японії з першого дня було критично налаштоване, даючи зрозуміти, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи, — вважає Байден.
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...