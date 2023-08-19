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Ракурс
Байден: росія вже програла, вона не може досягти своєї початкової мети війни

Байден: росія вже програла, вона не може досягти своєї початкової мети війни

19 сер 2023, 08:40
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Президент США Джо Байден назвав «смішною» аргументацію російського диктатора, воєнного злочинця володимира путіна щодо вторгнення в Україну та заявив, що москва вже програла війну, оскільки не здатна досягти своєї початкової мети.


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росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, про яку заявляла. Це неможливо, — заявив Байден після тристороннього саміту з лідерами Японії і Південної Кореї, пише CNN.

Американський лідер вважає «смішною» аргументацію путіна. Зі слів президента США, відсутність реакції на російську агресію могла б стати сигналом для Китаю щодо Тайваню.

Уявіть, якби ми нічого не зробили… Якби ми стояли на місці, який сигнал щодо Тайваню ми б надіслали Китаю? Який сигнал це дало б усьому світу? — зауважив Байден.

Він додав, що вторгнення рф в Україну не є «лише європейською проблемою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни».

Президент США також високо оцінив реакцію японського лідера на агресію рф, заявивши, що Японія «продемонструвала сильне лідерство в рамках G7, зробила свій внесок у значний обсяг фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також нелетальної військової техніки».

Керівництво Японії з першого дня було критично налаштоване, даючи зрозуміти, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи, — вважає Байден.

Джерело: Ракурс


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