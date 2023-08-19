ВСУ прорвались через минное поле возле Токмака - CBS News

https://racurs.ua/n186340-vsu-prorvalis-cherez-minnoe-pole-vozle-tokmaka-cbs-news.html

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Збройні сили України прорвалися через мінне поле в напрямку тимчасово окупованого Токмака. Про це повідомив американський канал CBS News з посиланням на неназваного посадовця США.

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Інших подробиць джерело не розкриває.

Повідомлення CBS частково контрастує з нещодавнім матеріалом Washington Post, в якому низка західних експертів висловила думку про те, що ЗСУ не зможуть звільнити важливі у стратегічному плані Токмак та Мелітополь до кінця осені.

Українські військові інформацію CBS поки не коментували.

Водночас американський чиновник у інтерв’ю CBS News в четвер заявив, що українські війська прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто.

Відвоювання таких міст, як Токмак, і подальше просування до окупованого Мелітополя, буде складним завданням для захисників України. Одначе Мелітополь — це ворота до тимчасово окупованого Криму і життєво важливий російський транзитний вузол.

Нагадаємо, видання The Washington Post писало, що американська розвідка вважає, що контрнаступ ЗСУ до похолодання не досягне своїх ключових цілей — звільнення Мелітополя, бо навіть повернути контроль над проміжним Токмаком є складним завданням, де окупанти побудували три лінії оборони.