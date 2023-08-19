Грузовик и 21 тонна гексогена - СБУ о первом подрыве Крымского моста

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Деталі спецоперації, результатом якої став перший підрив Кримського мосту у жовтні 2022 року, розкрив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

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У коментарі для NV Малюк розповів, що для того, аби непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Саме рулони плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка, яка злетіла в повітря посеред мосту.

Зі слів Малюка, працівники відомства спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери росіян на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Окрім того, СБУ вдалося обійти спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати. Тому торік 8 жовтня вантажівка з рулонами «плівки» успішно детонувала у запланованому місці.

Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стількох росіян, — підсумував Малюк.

Нагадаємо, гексоген — бризантна вибухівка, що належить до групи вибухових речовин підвищеної потужності. Має високу питому енергію та швидкість детонації. У звичайному стані — дрібнокристалічна речовина білого кольору без смаку й запаху. Вибухає від удару чи прострілу кулею.