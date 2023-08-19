В Чернигове обнаружили еще одну погибшую, в Драмтеатре собирались производители дронов

https://racurs.ua/n186354-v-chernigove-obnarujili-esche-odnu-pogibshuu-v-dramteatre-sobiralis-proizvoditeli-dronov.html

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару воєнних злочинців росії по Чернігову зросла до сімох. Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло ще однієї жінки.

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За даними Міністерства внутрішніх справ, за медичною допомогою звернулися 90 поранених, з них 12 дітей та 10 поліцейських. Госпіталізовано 25 людей. Одну дитину терміново доставляють реанімобілем до Києва — 12-річна дівчинка перебуває в тяжкому стані.

Згодом стало відомо, що окупаційна армія росії завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там відбувався злет виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня «Люті пташки». Про місце проведення заходу його учасники дізналися лише за чотири години до початку. Про це повідомила засновниця громадської організації «Центр підтримки аеророзвідки» і авторка фільму «Невидимий Батальйон» Марія Берлінська.

Військовослужбовець із батальйону Кульчицького Нацгвардії України Валерій Боровик повідомив, що другий поверх драмтеатру фактично знесено. Марія Берлінська написала, що всі, хто пішов в укриття, цілі, включно з нею. Однак частина людей вийшла на вулицю.