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Ракурс
Воины ВСУ уничтожили САУ «Нона-С» россиян на южном фронте

Воины ВСУ уничтожили САУ «Нона-С» россиян на южном фронте (ВИДЕО)

19 авг 2023, 14:25
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Воїни 44-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України на фронті у південних областях виявили приховану військову техніку окупаційної армії рф. Російські десантники сховали у невеликій лісосмузі біля поля 120-мм самохідну артилерійську установку 2С9 «Нона-С».


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Артилерія за допомогою звичайних 155-мм боєприпасів вщент знищила ворожу САУ.

Відеозапис оприлюднив нардеп Юрій Мисягін 19 серпня у Телеграм.

Источник: Ракурс


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