Воины ВСУ уничтожили САУ «Нона-С» россиян на южном фронте

https://racurs.ua/n186353-voiny-vsu-unichtojili-sau-nona-s-rossiyan-na-ujnom-fronte-video.html

Ракурс

Воїни 44-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України на фронті у південних областях виявили приховану військову техніку окупаційної армії рф. Російські десантники сховали у невеликій лісосмузі біля поля 120-мм самохідну артилерійську установку 2С9 «Нона-С».

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Артилерія за допомогою звичайних 155-мм боєприпасів вщент знищила ворожу САУ.

Відеозапис оприлюднив нардеп Юрій Мисягін 19 серпня у Телеграм.