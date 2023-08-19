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Ракурс
Воїни ЗСУ знищили САУ «Нона-С» росіян на південному фронті

Воїни ЗСУ знищили САУ «Нона-С» росіян на південному фронті (ВІДЕО)

19 сер 2023, 14:25
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Воїни 44-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України на фронті у південних областях виявили приховану військову техніку окупаційної армії рф. Російські десантники сховали у невеликій лісосмузі біля поля 120-мм самохідну артилерійську установку 2С9 «Нона-С».


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Артилерія за допомогою звичайних 155-мм боєприпасів вщент знищила ворожу САУ.

Відеозапис оприлюднив нардеп Юрій Мисягін 19 серпня у Телеграм.

Джерело: Ракурс


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