Ракурсhttps://racurs.ua/
Воїни ЗСУ знищили САУ «Нона-С» росіян на південному фронті
Воїни ЗСУ знищили САУ «Нона-С» росіян на південному фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186353-voyiny-zsu-znyschyly-sau-nona-s-rosiyan-na-pivdennomu-fronti-video.htmlРакурс
Воїни 44-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України на фронті у південних областях виявили приховану військову техніку окупаційної армії рф. Російські десантники сховали у невеликій лісосмузі біля поля 120-мм самохідну артилерійську установку 2С9 «Нона-С».
.
Артилерія за допомогою звичайних 155-мм боєприпасів вщент знищила ворожу САУ.
Відеозапис оприлюднив нардеп Юрій Мисягін 19 серпня у Телеграм.