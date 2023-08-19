Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве ко Дню Независимости перекрывают Крещатик, фото: Alina Vozna

Что будет происходить на Крещатике в День Независимости, рассказали в КГГА

19 авг 2023, 20:35
999

У КМДА заявили, що місто не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності.


.

Водночас з Офісу президента надійшов лист, яким проінформовано, що державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

У звʼязку з цим:

  • від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького;
  • сьогодні о 23.30 відкриють рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — де відбувалися ремонтні роботи.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров