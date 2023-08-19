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В Киеве ко Дню Независимости перекрывают Крещатик, фото: Alina Vozna
Что будет происходить на Крещатике в День Независимости, рассказали в КГГАhttps://racurs.ua/n186365-chto-budet-proishodit-na-kreschatike-v-den-nezavisimosti-rasskazali-v-kgga.htmlРакурс
У КМДА заявили, що місто не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності.
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Водночас з Офісу президента надійшов лист, яким проінформовано, що державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляється у Telegram-каналі КМДА.
У звʼязку з цим:
- від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького;
- сьогодні о 23.30 відкриють рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — де відбувалися ремонтні роботи.
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