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Ракурс
У Києві до Дня Незалежності перекривають Хрещатик, фото: Alina Vozna

Що відбуватиметься на Хрещатику у День Незалежності, розповіли в КМДА

19 сер 2023, 20:35
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У КМДА заявили, що місто не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності.


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Водночас з Офісу президента надійшов лист, яким проінформовано, що державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

У звʼязку з цим:

  • від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького;
  • сьогодні о 23.30 відкриють рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — де відбувалися ремонтні роботи.

Джерело: Ракурс


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