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У Києві до Дня Незалежності перекривають Хрещатик, фото: Alina Vozna
Що відбуватиметься на Хрещатику у День Незалежності, розповіли в КМДАhttps://racurs.ua/ua/n186365-scho-vidbuvatymetsya-na-hreschatyku-u-den-nezalejnosti-rozpovily-v-kmda.htmlРакурс
У КМДА заявили, що місто не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності.
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Водночас з Офісу президента надійшов лист, яким проінформовано, що державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляється у Telegram-каналі КМДА.
У звʼязку з цим:
- від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького;
- сьогодні о 23.30 відкриють рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — де відбувалися ремонтні роботи.