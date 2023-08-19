У Києві до Дня Незалежності перекривають Хрещатик, фото: Alina Vozna

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У КМДА заявили, що місто не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності.

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Водночас з Офісу президента надійшов лист, яким проінформовано, що державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

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