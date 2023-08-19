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Наслідки ракетного удару по центру Чернігова, фото: ДСНС
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У Чернігові завершена пошуково-рятувальна операція на місті ракетного удару, завданого рашистами по центру міста сьогодні, 19 серпня.
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Про це повідомляє прес-служба МВС.
Загалом внаслідок здійсненого рашистами ракетного удару у Чернігові постраждали 136 людей. З них:
- семеро загиблих;
- 129 поранених (з них 15 дітей та 15 працівників поліції).
Нагадаємо, у Чернігові оголошено триденну жалобу у зв‘язку з цією терористичною атакою рф.
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