Последствия ракетного удара по центру Чернигова, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n186364-spasatelnaya-operaciya-v-chernigove-zavershena-v-mvd-nazvali-kolichestvo-postradavshih-video.html

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У Чернігові завершена пошуково-рятувальна операція на місті ракетного удару, завданого рашистами по центру міста сьогодні, 19 серпня.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

Загалом внаслідок здійсненого рашистами ракетного удару у Чернігові постраждали 136 людей. З них:

семеро загиблих;

129 поранених (з них 15 дітей та 15 працівників поліції).

Нагадаємо, у Чернігові оголошено триденну жалобу у зв‘язку з цією терористичною атакою рф.