Последствия ракетного удара по Чернигову, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n186357-raketnyy-udar-po-chernigovu-kolichestvo-postradavshih-vozroslo-obyavlen-traur.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 19 серпня, завдали ракетної атаки по центру Чернігова. Станом на 15.25 відомо, що в результаті постраждали загалом 117 людей, семеро з них загинули.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Через російську ракетну атаку у Чернігові оголошено триденну жалобу.