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Ракурс
Последствия ракетного удара по Чернигову, фото: ГСЧС

Ракетный удар по Чернигову — количество пострадавших возросло, объявлен траур

19 авг 2023, 16:38
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Рашисти сьогодні, 19 серпня, завдали ракетної атаки по центру Чернігова. Станом на 15.25 відомо, що в результаті постраждали загалом 117 людей, семеро з них загинули.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Через російську ракетну атаку у Чернігові оголошено триденну жалобу.

У зв‘язку з терористичною атакою рф на Чернігів 19−21 серпня оголошено днями жалоби, — зазначив Ломако.

Наслідки ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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