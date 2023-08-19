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Ракурс
Наслідки ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС

Ракетний удар по Чернігову — кількість постраждалих зросла, оголошено жалобу

19 сер 2023, 16:38
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Рашисти сьогодні, 19 серпня, завдали ракетної атаки по центру Чернігова. Станом на 15.25 відомо, що в результаті постраждали загалом 117 людей, семеро з них загинули.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

Через російську ракетну атаку у Чернігові оголошено триденну жалобу.

У зв‘язку з терористичною атакою рф на Чернігів 19−21 серпня оголошено днями жалоби, — зазначив Ломако.

Наслідки ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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