Анна Маляр, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n186356-segodnya-net-bezopasnogo-mesta-v-ukraine-malyar.html

Ракурс

Росіяни воюють дуже емоційно — не просто цілять у цивільні об‘єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для українців.

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Про це сьогодні, 19 серпня, у своєму Telegram-каналі розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є. Вже не раз, вони запускали ракети саме по тих об‘єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація, — зазначила Маляр.

Маляр наголошує - росіяни і без публічності знають де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова — влучити якомога болючіше.

Було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу, — зазначила вона.

Чиновниця наголошує - публічні заходи це завжди ризик і лотерея, незалежно від того, оприлюднена про них інформація чи ні.