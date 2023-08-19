Сегодня нет безопасного места в Украине — Малярhttps://racurs.ua/n186356-segodnya-net-bezopasnogo-mesta-v-ukraine-malyar.htmlРакурс
Росіяни воюють дуже емоційно — не просто цілять у цивільні об‘єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для українців.
Про це сьогодні, 19 серпня, у своєму Telegram-каналі розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є. Вже не раз, вони запускали ракети саме по тих об‘єктах, про які до цього була дуже позитивна публічна інформація, — зазначила Маляр.
Маляр наголошує - росіяни і без публічності знають де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова — влучити якомога болючіше.
Було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу, — зазначила вона.
Чиновниця наголошує - публічні заходи це завжди ризик і лотерея, незалежно від того, оприлюднена про них інформація чи ні.
Під час війни це ризик обох сторін — організаторів і відвідувачів (або їх законних представників, якщо ми про дітей говоримо), — наголошує Маляр. — Сьогодні нема безпечного місця в Україні. Надійно лише в укритті. Тому кожен повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо.