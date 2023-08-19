Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне готовят очередную провокацию, фото: Национальный музей Голодомора-геноцида

Рашисты готовят пропагандистское «братоубийство» на Запорожье — Федоров

19 авг 2023, 15:17
999

Російські загарбники готують пропагандистське «братовбивство» на Запорізькому напрямку.


.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що напередодні псевдореферендуму в окупованому Мелітополі рашисти створили «батальйон судоплатова», в який зазивали місцевих мешканців: проте марно, збирати бойовиків для цього формування довелося «по всіх болотах».

Тепер частину найманців цього підрозділу відправили на запорізький фронт, в боєзіткнення з бійцями 115-го Мелітопольського батальйону ТРО, — зазначив Федоров. — А далі справа за ворожою пропагандою: чекаємо заяв, що в Україні начебто громадянська війна, а ерефія тут ні до чого.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров