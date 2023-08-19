Россияне готовят очередную провокацию, фото: Национальный музей Голодомора-геноцида

https://racurs.ua/n186355-rashisty-gotovyat-propagandistskoe-bratoubiystvo-na-zaporoje-fedorov.html

Ракурс

Російські загарбники готують пропагандистське «братовбивство» на Запорізькому напрямку.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що напередодні псевдореферендуму в окупованому Мелітополі рашисти створили «батальйон судоплатова», в який зазивали місцевих мешканців: проте марно, збирати бойовиків для цього формування довелося «по всіх болотах».