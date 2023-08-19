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Росіяни готують чергову провокацію, фото: Національний музей Голодомору-геноциду

Рашисти готують пропагандистське «братовбивство» на Запоріжжі — Федоров

19 сер 2023, 15:17
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Російські загарбники готують пропагандистське «братовбивство» на Запорізькому напрямку.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що напередодні псевдореферендуму в окупованому Мелітополі рашисти створили «батальйон судоплатова», в який зазивали місцевих мешканців: проте марно, збирати бойовиків для цього формування довелося «по всіх болотах».

Тепер частину найманців цього підрозділу відправили на запорізький фронт, в боєзіткнення з бійцями 115-го Мелітопольського батальйону ТРО, — зазначив Федоров. — А далі справа за ворожою пропагандою: чекаємо заяв, що в Україні начебто громадянська війна, а ерефія тут ні до чого.

Джерело: Ракурс


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