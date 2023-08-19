Ракетний удар по Чернігову — у МВС розповіли, де перебувала більшість загиблихhttps://racurs.ua/ua/n186359-raketnyy-udar-po-chernigovu-u-mvs-rozpovily-de-perebuvaly-osnovni-jertvy.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 серпня, завдали ракетного удару по центру Чернігова. В результаті, за інформацією міської влади, постраждали щонайменше 117 людей, семеро з них загинули.
За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Про це повідомляє прес-служба МВС.
Усі, хто перебував в драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття, — зазначають у відомстві.
Зазначається, що за драмтеатром у Чернігові розташований великий парк — там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Крім того, центральна площа міста була повністю заставлена автомобільним транспортом.
Правоохоронці оточили подвір’я у центрі Чернігова та здійснюють поквартирний обхід будинків. У місті працюють додаткові патрулі, — зазначають у МВС.