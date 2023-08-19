Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ракетного удару по Чернігову, фото: ДСНС

Ракетний удар по Чернігову — у МВС розповіли, де перебувала більшість загиблих

19 сер 2023, 17:43
999

Російські загарбники сьогодні, 19 серпня, завдали ракетного удару по центру Чернігова. В результаті, за інформацією міської влади, постраждали щонайменше 117 людей, семеро з них загинули.


.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, основні жертви події перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Усі, хто перебував в драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Працівники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття, — зазначають у відомстві.

Зазначається, що за драмтеатром у Чернігові розташований великий парк — там із самого ранку мами гуляли зі своїми дітьми. Крім того, центральна площа міста була повністю заставлена автомобільним транспортом.

Правоохоронці оточили подвір’я у центрі Чернігова та здійснюють поквартирний обхід будинків. У місті працюють додаткові патрулі, — зазначають у МВС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів