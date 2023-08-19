Російська агресія забрала життя багатьох мирних жителів Маріуполя

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Ракурс

Російські окупанти визнали кількість вбитих ними дітей під час облоги Маріуполя.

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Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляється у Telegram-каналі міськради Маріуполя.

Зазначається, що завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік.

Маріупольські діточки пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Дані, що підтверджують окупанти — 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників, — зазначають у міськраді.

Зазначається, що з вказаних у списку окупантів 101 дитини опізнати можна 87.

Отримані дані дозволили нам варіфікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра — 147 діточок. На жаль, розуміємо, що це число може бути більшим, — наголошує мер міста Вадим Бойченко.

Міськрада опублікувала частину отриманих документів (з дотриманням умов закону Про захист персональних даних).

За кожним пунктом — жахлива людська трагедія. Деяким з цього списку не було і року, — наголошують у міськраді Маріуполя.

Мер Маріуполя зазначив, що після збирання документів, що підтверджують цей жахливий факт, міська влада звернеться до правоохоронних органів з метою внесення даних про скоєний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення до кримінальної відповідальності.