Рашисти визнали, що вбили 101 дитину під час бомбардувань Маріуполя — міськрада (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n186363-rashysty-vyznaly-scho-vbyly-101-dytynu-pid-chas-bombarduvan-mariupolya-miskrada-dokument.htmlРакурс
Російські окупанти визнали кількість вбитих ними дітей під час облоги Маріуполя.
Про це сьогодні, 19 серпня, повідомляється у Telegram-каналі міськради Маріуполя.
Зазначається, що завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік.
Маріупольські діточки пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ. Дані, що підтверджують окупанти — 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників, — зазначають у міськраді.
Зазначається, що з вказаних у списку окупантів 101 дитини опізнати можна 87.
Отримані дані дозволили нам варіфікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра — 147 діточок. На жаль, розуміємо, що це число може бути більшим, — наголошує мер міста Вадим Бойченко.
Міськрада опублікувала частину отриманих документів (з дотриманням умов закону Про захист персональних даних).
За кожним пунктом — жахлива людська трагедія. Деяким з цього списку не було і року, — наголошують у міськраді Маріуполя.
Мер Маріуполя зазначив, що після збирання документів, що підтверджують цей жахливий факт, міська влада звернеться до правоохоронних органів з метою внесення даних про скоєний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення до кримінальної відповідальності.
Це жахлива інформація і весь цивілізований світ має знати, яку трагедію принесла росія в Україну та в наш український Маріуполь. Але світ має не тільки знати, а разом з нами домогтися того, щоб кожен воєнний злочинець отримав справедливе покарання, — наголошує Бойченко.