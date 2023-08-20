Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Истребитель F-16, фото: «Википедия»

19 самолетов F-16 получит от Дании Украина

20 авг 2023, 20:02
999

Данія передасть Україні 19 літаків F-16.


.

Про це сьогодні, 20 серпня, під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Від початку війни Данія стояла на вашому боці, тому що ми знаємо: ваша свобода — це наша свобода. Ми також знаємо, що вам потрібно ще. І саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 винищувачів F-16 в Україну, — зазначила вона. — Разом із Нідерландами ми перша країна, яка може зробити непохитне зобов’язання надати винищувачі. Сподіваюся, інші країни слідуватимуть цьому прикладу.

Вона зазначила, що наразі в Данії готуються до навчань понад 70 людей з України.

Навчання невдовзі розпочнеться, тож, сподіваюся, ближче до Нового року перша група літаків залишать землю Данії і попрямують до України — близько шести з них. І, сподіваюся, наступного року ще вісім літаків також попрямують з Данії до України, а ще за рік — ще п’ять, — розповіла Фредеріксен.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров