19 самолетов F-16 получит от Дании Украина

Истребитель F-16, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n186394-19-samoletov-f-16-poluchit-ot-danii-ukraina.html

Ракурс

Данія передасть Україні 19 літаків F-16.

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Про це сьогодні, 20 серпня, під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Від початку війни Данія стояла на вашому боці, тому що ми знаємо: ваша свобода — це наша свобода. Ми також знаємо, що вам потрібно ще. І саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 винищувачів F-16 в Україну, — зазначила вона. — Разом із Нідерландами ми перша країна, яка може зробити непохитне зобов’язання надати винищувачі. Сподіваюся, інші країни слідуватимуть цьому прикладу.

Вона зазначила, що наразі в Данії готуються до навчань понад 70 людей з України.