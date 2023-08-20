19 самолетов F-16 получит от Дании Украина

19 самолетов F-16 получит от Дании Украинаhttps://racurs.ua/n186394-19-samoletov-f-16-poluchit-ot-danii-ukraina.htmlРакурс
Данія передасть Україні 19 літаків F-16.
Про це сьогодні, 20 серпня, під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Від початку війни Данія стояла на вашому боці, тому що ми знаємо: ваша свобода — це наша свобода. Ми також знаємо, що вам потрібно ще. І саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 винищувачів F-16 в Україну, — зазначила вона. — Разом із Нідерландами ми перша країна, яка може зробити непохитне зобов’язання надати винищувачі. Сподіваюся, інші країни слідуватимуть цьому прикладу.
Вона зазначила, що наразі в Данії готуються до навчань понад 70 людей з України.
Навчання невдовзі розпочнеться, тож, сподіваюся, ближче до Нового року перша група літаків залишать землю Данії і попрямують до України — близько шести з них. І, сподіваюся, наступного року ще вісім літаків також попрямують з Данії до України, а ще за рік — ще п’ять, — розповіла Фредеріксен.