Удары ВСУ по тылам армии рф. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n186399-udary-vsu-po-tylam-okkupantov-podryvaut-boevoy-duh-armii-rf-isw.html

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Удари Збройних сил України по тилах росіян підривають бойовий дух окупантів, що може загрожувати стабільності оборони противника на кількох критичних ділянках фронту.

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Передові підрозділи армії рф, особливо на півдні, часто боролися із падінням бойового духу після ударів ЗСУ по тилах. Проблеми з моральним духом можуть швидко загостритися і поширитися серед противника, якщо один із підрозділів під тиском буде знищено. Це може спричинити паніку й дуже сильно знищити боєздатність інших підрозділів рф. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що у разі прориву першої лінії оборони буде загрожувати цілісності єдиної системи окупантів і цим можуть скористатися українські Сили оборони. Також зараз ворогу не вистачає необхідних резервів для ротації підрозділів, що вийшли з ладу. Саме тому загарбники хочуть якось зберегти бойовий дух у передових підрозділах.

Нагадаємо, 19 серпня невідомі БПЛА завдали удару по військовому аеродрому «Солци», розташованого у Новгородській області росії. На аеродромі базувалися стратегічні бомбардувальники рф Ту-22м3, щонайменше дві «тушки» були знищені.