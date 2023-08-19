Безпілотник вдарив по аеродрому Новгородської області рф, де базуються Ту-22М

https://racurs.ua/ua/n186351-bezpilotnyk-vdaryv-po-aerodromu-novgorodskoyi-oblasti-rf-de-bazuutsya-tu-22m.html

Ракурс

Невідомі безпілотники 19 серпня завдали удару по військовому аеродрому «Солци», розташованого у Новгородській області росії. На аеродромі базувалися стратегічні бомбардувальники рф Ту-22м3. Офіційно влада рф підтвердила «пошкодження одного» літака. Водночас ЗМІ повідомляють про знищення двох Ту-22М.

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Згодом у соцмережах з’явилися фото стовпів диму в районі аеродрому.

Також повідомляється про ймовірну передислокацію декількох бортів Ту-22м3 з «Сольци» на аеродром «Оленья» на Кольському півострові (за 92 км на південь від Мурманська).