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Кількість потерпілих у Чернігові зросла до 42, зруйновано дах драмтеатру

Кількість потерпілих у Чернігові зросла до 42, зруйновано дах драмтеатру (ФОТО)

19 сер 2023, 13:22
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Ракетний удар воєнних злочинців росії по драмтеатру Чернігова забрав життя п’ятьох осіб. Ще 42 постраждали.


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Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

Станом на 13.00 відомо про:

  • п’ятьох загиблих;

  • 42 постраждалих, серед яких — 11 дітей;

  • руйнування даху будівлю драмтеатру.

Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з кошиками посвячених яблук… Станом на 13.00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинуло п’ятеро осіб. Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога, — йдеться у повідомленні МВС.

Також пошкоджено скління вікон Державної пожежно-рятувальної частини Чернігова.

Ліквідовано пожежу магазину.

Джерело: Ракурс


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