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Удар “Іскандером” по Чернігову: шестеро загиблих та щонайменше 11 поранених
Удар «Іскандером» по Чернігову: шестеро загиблих, щонайменше 11 поранених (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186349-udar-iskanderom-po-chernigovu-shestero-zagyblyh-schonaymenshe-11-poranenyh-video.htmlРакурс
У Чернігові є поранені та загиблі внаслідок обстрілу окупаційної армії росії. Про це повідомив 19 серпня президент Володимир Зеленський.
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Через вибухову хвилю, ймовірно, постраждали діти, повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.
В Чернігові попередньо шестеро загиблих та щонайменше 11 поранених. Били «Іскандером».