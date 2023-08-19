Удар “Іскандером” по Чернігову: шестеро загиблих та щонайменше 11 поранених

https://racurs.ua/ua/n186349-udar-iskanderom-po-chernigovu-shestero-zagyblyh-schonaymenshe-11-poranenyh-video.html

Ракурс

У Чернігові є поранені та загиблі внаслідок обстрілу окупаційної армії росії. Про це повідомив 19 серпня президент Володимир Зеленський.

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Через вибухову хвилю, ймовірно, постраждали діти, повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

В Чернігові попередньо шестеро загиблих та щонайменше 11 поранених. Били «Іскандером».