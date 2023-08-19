Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Удар “Іскандером” по Чернігову: шестеро загиблих та щонайменше 11 поранених

Удар «Іскандером» по Чернігову: шестеро загиблих, щонайменше 11 поранених (ВІДЕО)

19 сер 2023, 12:58
999

У Чернігові є поранені та загиблі внаслідок обстрілу окупаційної армії росії. Про це повідомив 19 серпня президент Володимир Зеленський.


.

Через вибухову хвилю, ймовірно, постраждали діти, повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

В Чернігові попередньо шестеро загиблих та щонайменше 11 поранених. Били «Іскандером».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів