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Ракурс
Удар "Искандером" по Чернигову: шесть погибших, 11 раненых

Удар «Искандером» по Чернигову: шесть погибших, 11 раненых (ВИДЕО)

19 авг 2023, 12:58
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У Чернігові є поранені та загиблі внаслідок обстрілу окупаційної армії росії. Про це повідомив 19 серпня президент Володимир Зеленський.


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Через вибухову хвилю, ймовірно, постраждали діти, повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

В Чернігові попередньо шестеро загиблих та щонайменше 11 поранених. Били «Іскандером».

Источник: Ракурс


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