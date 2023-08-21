Неизвестные беспилотники атаковали Московскую область рф. Фото:

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Російське Міністерство оборони заявило про атаку безпілотників у Московській області.

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Окупанти стверджують, що збили «український БПЛА» над територією Московської області. Дрон начебто посадили засобами радіоелектронної боротьби. Безпілотник зазнав аварії в районі населеного пункту Покровське Одинцовського району, ніхто не постраждав. Заяву Міноборони рф поширили пропагандистські Telegram-канали.

21 серпня близько 06.50 за московським часом припинено спробу здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом літакового типу, — заявили у ворожому відомстві.

Також ППО спрацювало під Звенигородом у Підмосков’ї. Попередньо, там міг бути збитий ще один БПЛА.

Утім сьогодні вранці стало відомо, що московський аеропорт «Внуково» припинив тимчасово приймати і відправляти рейси. З метою безпеки частину рейсів перенаправили в інші аеропорти. Запроваджено план «Килим».

Нагадаємо, вранці 20 серпня в росії заявили про чергову атаку безпілотників на Курськ, Москву та Ростовську область. У Курську БПЛА врізався у будівлю вокзалу, а в Ростовській області дрони впали на території військової частини в Кам’янську.