На росії незадоволені роботою ППО через атаки ракет і дронів

https://racurs.ua/ua/n186375-na-rosiyi-nezadovoleni-robotou-ppo-cherez-ataky-raket-i-droniv.html

Ракурс

На росії незадоволені роботою ППО через атаки ракет і дронів.

.

Про це пише у новому звіті за 20 серпня британська розвідка.

Керівництво Повітряно-космічних сил росії, ймовірно, перебуває під сильним тиском щодо покращення ППО над західною росією, адже за останні місяці спектр загроз, які проникають всередину росії, збільшився. Особливо тиск стосуватиметься начальника штабу ПКС генерал-полковника Віктора Афзалова. Головнокомандувач ПКС Сергій Суровікін досі відсутній, його підозрюють у причетності до заколоту групи «Вагнер» у червні, — повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

У розвідці додали, що удари глибоко всередині росії є стратегічно важливими, тому що президент путін майже напевно вдерся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян.

Уранці 20 серпня на росії заявили про чергову атаку безпілотників на Курськ, Москву та Ростовську область.

Близько 4.00 ранку на даху залізничного вокзалу в російському курську виникла пожежа. Губернатор області Старовойт заявив, що у будівлю нібито врізався український безпілотник. За його словами, 5 людей поранені.

У міноборони рф також заявили про спробу безпілотника атакувати обʼєкти у Москві та області: дрон нібито придушили засобами РЕБ, він впав у безлюдному районі. За даними міністерства, люди не постраждали.

Ростовську область ніби-то атакували три дрони-камікадзе. Губернатор заявив, що вони були подавлені засобами РЕБ — два впали на території військової частини в Кам’янську, ще один — за кілометр від Новошахтинська.