Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Під час фіналу жіночого чемпіонату світу на поле вибіг вболівальник у футболці на підтримку України

Під час фіналу жіночого чемпіонату світу на поле вибіг вболівальник у футболці на підтримку України (ФОТО)

20 сер 2023, 14:14
999

На поле під час фіналу ЧС-2023 Англія — Іспанія з футболу серед жінок вибіг чоловік.


.

На його футболці було написано «Stop Putler» (Зупиніть Путлєра — диктатора рф путіна) та «Free Ukraine» (Волю Україні).

Матч відбувається у Сиднеї.

Інцидент стався посеред першого тайму — на 26 хвилині. На поле вибіг фан у масці, одягнутий у футболку з двома закликами: «зупинити Путлєра» (на передній частині) та «звільнити Україну» (зі спини).

Вболівальник після того, як потрапив на поле, намагався підбігти до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп. Але його схопили стюарди та вивели за межі поля.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів