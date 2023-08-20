Під час фіналу жіночого чемпіонату світу на поле вибіг вболівальник у футболці на підтримку України

https://racurs.ua/ua/n186385-pid-chas-finalu-jinochogo-chempionatu-svitu-na-pole-vybig-vbolivalnyk-u-futbolci-na-pidtrymku.html

Ракурс

На поле під час фіналу ЧС-2023 Англія — Іспанія з футболу серед жінок вибіг чоловік.

.

На його футболці було написано «Stop Putler» (Зупиніть Путлєра — диктатора рф путіна) та «Free Ukraine» (Волю Україні).

Матч відбувається у Сиднеї.

Інцидент стався посеред першого тайму — на 26 хвилині. На поле вибіг фан у масці, одягнутий у футболку з двома закликами: «зупинити Путлєра» (на передній частині) та «звільнити Україну» (зі спини).

Вболівальник після того, як потрапив на поле, намагався підбігти до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп. Але його схопили стюарди та вивели за межі поля.