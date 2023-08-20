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Ракурс
Во время финала женского чемпионата мира на поле выбежал болельщик в футболке в поддержку Украины

Во время финала женского чемпионата мира на поле выбежал болельщик в футболке в поддержку Украины (ФОТО)

20 авг 2023, 14:14
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На поле під час фіналу ЧС-2023 Англія — Іспанія з футболу серед жінок вибіг чоловік.


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На його футболці було написано «Stop Putler» (Зупиніть Путлєра — диктатора рф путіна) та «Free Ukraine» (Волю Україні).

Матч відбувається у Сиднеї.

Інцидент стався посеред першого тайму — на 26 хвилині. На поле вибіг фан у масці, одягнутий у футболку з двома закликами: «зупинити Путлєра» (на передній частині) та «звільнити Україну» (зі спини).

Вболівальник після того, як потрапив на поле, намагався підбігти до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп. Але його схопили стюарди та вивели за межі поля.

Источник: Ракурс


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