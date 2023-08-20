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В Чернигове несут цветы и игрушки на место ракетного удара
В Чернигове несут цветы и игрушки на место ракетного удара рф (ФОТО)https://racurs.ua/n186384-v-chernigove-nesut-cvety-i-igrushki-na-mesto-raketnogo-udara-rf-foto.htmlРакурс
Чернігів оговтується від страшних суботніх подій. Сьогодні містяни несуть квіти та іграшки на місце епіцентру трагедії.
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У місті оголошено триденну жалобу.
Психологиня ГУ ДСНС України у Чернігівській області спілкувалася з батьками та родичами загиблої дівчинки.
Нагадаємо, вчора росія завдала удару по центральній частині міста, в результаті якого загинуло 7 осіб. З них одна дитина.
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Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
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