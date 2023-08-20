У Чернігові несуть квіти та іграшки на місце ракетного удару рф

https://racurs.ua/ua/n186384-u-chernigovi-nesut-kvity-ta-igrashky-na-misce-raketnogo-udaru-rf-foto.html

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Чернігів оговтується від страшних суботніх подій. Сьогодні містяни несуть квіти та іграшки на місце епіцентру трагедії.

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У місті оголошено триденну жалобу.

Психологиня ГУ ДСНС України у Чернігівській області спілкувалася з батьками та родичами загиблої дівчинки.

Нагадаємо, вчора росія завдала удару по центральній частині міста, в результаті якого загинуло 7 осіб. З них одна дитина.