Коли полетіли «звільняти» Місяць і все «йде за планом» - соцмережі прощаються з російською станцією "Луна"

https://racurs.ua/ua/n186383-koly-poletily-zvilnyaty-misyac-i-vse-yde-za-planom-socmereji-proschautsya-z-rosiyskou.html

Ракурс

Роскосмос 20 серпня підтвердив загибель станції «Луна-25».

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За попередніми розрахунками, станція «Луна-25» вийшла на нерозраховану орбіту, зіткнулася з Місяцем і припинила існування, — повідомили у цьому відомстві.

Соцмережі не втрималися.

А навіщо нам такий Всесвіт, в якому не буде станції «Луна-25»? — попрощалися у Twitter з російською станцією.

Связь со станцией «Луна-25» прервалась, сообщили в Роскосмосе. По предварительным расчётам, «Луна-25» перешла на нерасчётную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. pic.twitter.com/djV4r4TZ4T — Хроника деградации (@sergeenko_i) August 20, 2023

Екс-посол України у США написав, що у перегонах з освоєння Місяця між США (Україна також приєдналася до програми НАСА «Артеміда»), Китаєм, Індією та російськими ілюзіями перемогли останні.

«Луна-25» таки досягла поверхні Місяця. Але, як кажуть, є нюанси. Якщо серйозно — то навряд чи можна було розраховувати на щось інше. Зараз ключове завдання у рашистів — більше крилатих і балістичних ракет «наклепати», щоб знищувати українців. Саме сюди йдуть всі їх наявні ресурси. Але, якщо частина фінансових, матеріальних та людських ресурсів ворог викинув у смітник — це також добре, — розповів Чалий у своєму Фейсбук.

Журналіст Дмитро Тузов нагадав, що «Луна-25» — перша за майже 50 років російська місячна станція, схоже «прилетіла».

Некерований шматок металу, виплюнутий росією в навколоземний простір, має всі шанси перетворитись на частину космічного сміття, яке дрейфує в космосі і загрожують іншим автоматичним місіям і пілотованим польотам. Доведеться створювати спеціальні космічні дрони, які розчищатимуть навколоземний простір від решток життєдіяльності російської федерації поза межами земної атмосфери й утилізовувати цей непотріб навколо нашої планети.

Апарат мав відпрацювати м’яку посадку на південний полюс Місяця та дослідити перспективні посадкові майданчики для майбутніх місій. Вартість проекту оцінюється в 12,6 млрд рублів, місію готували 15 років.

Роскосмос подтвердил гибель станции «Луна-25». «По предварительным расчетам, станция „Луна-25“ перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила свое существование», — сообщил Роскосмос. Соцсети не сдержались.