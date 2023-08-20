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Ракурс

Зеленський прибув до Нідерландів на переговори з Рютте щодо F-16 для України

20 сер 2023, 13:05
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Володимир Зеленський із дружиною Оленою прибув до Нідерландів на переговори з прем'єром Марком Рютте.


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Про це 20 серпня повідомляє Офіс президента.

Обговорюватимуть літаки F-16, які Нідерланди пообіцяли надати Україні після завершення навчання пілотів.

Вчора Зеленський відвідував Швецію.

Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте. Головне питання — F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, #ФормулаМиру, притягнення держави-терориста до відповідальності, — написав президент у своїх соцмережах

Джерело: Ракурс


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