У бою на Запоріжжі загинув український актор театру та кіно

https://racurs.ua/ua/n186381-u-bou-na-zaporijji-zagynuv-ukrayinskyy-aktor-teatru-ta-kino.html

Ракурс

У бою на Запорізькому напрямку загинув український актор театру та кіно Олексій Хільський.

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Він воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ та був головним сержантом взводу розвідроти. Герой брав участь у наступі на Херсон та захищав країну у Бахмуті та Соледарі.

У нього залишилися дружина Надія та донька Валерія.

Хільський відомий за ролями в серіалах «Кріпосна», «Лікар Ковальчук», «Нюхач».

35-річний чоловік родом з Камʼянського на Дніпропетровщині.