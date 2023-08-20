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У бою на Запоріжжі загинув український актор театру та кіно
У бою на Запоріжжі загинув український актор театру та кіноhttps://racurs.ua/ua/n186381-u-bou-na-zaporijji-zagynuv-ukrayinskyy-aktor-teatru-ta-kino.htmlРакурс
У бою на Запорізькому напрямку загинув український актор театру та кіно Олексій Хільський.
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Він воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ та був головним сержантом взводу розвідроти. Герой брав участь у наступі на Херсон та захищав країну у Бахмуті та Соледарі.
У нього залишилися дружина Надія та донька Валерія.
Хільський відомий за ролями в серіалах «Кріпосна», «Лікар Ковальчук», «Нюхач».
35-річний чоловік родом з Камʼянського на Дніпропетровщині.