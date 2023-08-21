рф превратила порт Мариуполя в военную базу. Фото: Андрющенко

https://racurs.ua/n186402-rf-peretvorila-port-mariupolya-na-viyskovu-bazu.html

Ракурс

Порт тимчасово окупованого Маріуполя починає перетворюватися на воєнну базу росіян.

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Вчора, 20 серпня, в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшов та пришвартувався російський військовий корабель. А за годину до цього на території порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу, які перебували там до вечора. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Системне чи одноразове швартування — будемо дивитись. Однак точно судно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкритим залишається питання, чи не готуються росіяни до битви за Маріуполь.

Нагадаємо, російські окупанти розгорнули ще один полігон на території Маріупольського району. Тепер ворожі полігони знаходяться біля Бабах-Тарами, Ялти та Мангуша. Крім того, три такі невеликі об'єкти знаходяться у Маріуполі, а два — у Нікольському районі.