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Ракурс
рф перетворила порт Маріуполя на військову базу. Фото: Андрющенко

Ворог перетворив порт Маріуполя на військову базу — мерія (ФОТО)

21 сер 2023, 10:19
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Порт тимчасово окупованого Маріуполя починає перетворюватися на воєнну базу росіян.


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Вчора, 20 серпня, в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшов та пришвартувався російський військовий корабель. А за годину до цього на території порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу, які перебували там до вечора. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Системне чи одноразове швартування — будемо дивитись. Однак точно судно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкритим залишається питання, чи не готуються росіяни до битви за Маріуполь.

рф перетворила порт Маріуполя на військову базу. Фото: Андрющенко

Нагадаємо, російські окупанти розгорнули ще один полігон на території Маріупольського району. Тепер ворожі полігони знаходяться біля Бабах-Тарами, Ялти та Мангуша. Крім того, три такі невеликі об'єкти знаходяться у Маріуполі, а два — у Нікольському районі.

Джерело: Ракурс


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