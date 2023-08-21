Зеленский после визита в Данию прибыл в Грецию

https://racurs.ua/n186420-zelenskiy-posle-vizita-v-daniu-pribyl-v-greciu.html

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Президент України Володимир Зеленський після візиту до Данії прибув до Греції: зустрінеться з президенткою, прем'єром та грецькою делегацією.

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Також відбудеться саміт Україна-Балкани та зустріч з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн, повідомив Зеленський у своїх соцмережах.

Швеція. CV90, бойові машини. Будемо виробляти в Україні. Нідерланди. F-16, домовленість про 42 літаки для України. Данія. F-16, домовленість про 19 літаків для України та розширення тренувальних місій наших пілотів та інженерів. США. Подяка за підтримку нашої авіаційної коаліції та всього українського народу в битві за свободу. Продовжуємо візитом у Грецію. Вже прибули. Зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з Прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією. Порядок денний — усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі. Саміт Україна — Балкани: спільна зустріч із балканськими лідерами, координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека. Також окремі переговори щодо двосторонніх питань. Зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, — сказав президент у відео з борту літака.

За результатами поїздки президента до Швеції стало відомо, що ця країна не планує передавати Україні винищувачі Gripen, про які просив Зеленський під час візиту минулими вихідними.

Про це 21 серпня заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон:

Швеція — географічно велика країна, ми маємо захищати себе самі, і ми поки що не є членом НАТО.

Крістерссон зазначив, що під час візиту Зеленського до Швеції були проведені довгі переговори, які завершилися декларацією про наміри щодо спільного виробництва та обслуговування шведських бойових машин піхоти.

Під час переговорів Зеленський озвучив потребу України в західних винищувачах.