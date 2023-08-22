ВАКС конфисковал в пользу государства имущество минобороны беларуси

Антикоррупционный суд конфисковал имущество минобороны беларуси, фото: The Village

https://racurs.ua/n186443-vaks-konfiskoval-v-polzu-gosudarstva-imuschestvo-minoborony-belarusi.html

Ракурс

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) вчора, 21 серпня, задовольнила позов Міністерства юстиції України до міністерства оборони білорусі.

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В результаті суд застосував санкцію, передбачену пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 закону України «Про санкції» (стягнення активів у дохід держави). Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

ВАКС стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Республіки Білорусь, а саме складові системи електричного авіаційного пуску, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що апеляційна скарга на це рішення ВАКС може бути подана впродовж п’яти днів з дня його проголошення.