ВАКС конфіскував на користь держави майно міноборони білорусі

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Антикорупційний суд конфіскував майно міноборони білорусі, фото: The Village
ВАКС конфіскував на користь держави майно міноборони білорусіhttps://racurs.ua/ua/n186443-vaks-konfiskuvav-na-koryst-derjavy-mayno-minoborony-bilorusi.htmlРакурс
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) вчора, 21 серпня, задовольнила позов Міністерства юстиції України до міністерства оборони білорусі.
.
В результаті суд застосував санкцію, передбачену пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 закону України «Про санкції» (стягнення активів у дохід держави). Про це повідомляє прес-служба ВАКС.
ВАКС стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Республіки Білорусь, а саме складові системи електричного авіаційного пуску, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що апеляційна скарга на це рішення ВАКС може бути подана впродовж п’яти днів з дня його проголошення.
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Постанова Великої палати Верховного суду як яблуко розбрату
Допомогти захисникові — на Чернігівщині набирає обертів проект з реабілітації наших фронтовиків
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...