США закликали своїх громадян негайно залишити білорусь

https://racurs.ua/ua/n186427-ssha-zaklykaly-svoyih-gromadyan-negayno-vyyihaty-z-bilorusi.html

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Посольство США у білорусі закликало своїх громадян негайно покинути цю країну. Відповідне повідомлення розміщено на веб-сайті дипмісії.

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Як причину такої рекомендації в посольстві назвали недавнє рішення Литви закрити два КПП на кордоні з білоруссю та заяву Литви, Латвії та Польщі про те, що ці країни розглядають можливість повного закриття білоруського кордону.

Американцям рекомендували виїхати з білорусі через прикордонні пункти з Латвією та Литвою або на літаку. Посольство нагадало, що Польща закрила КПП на кордоні, а також закликала не виїжджати через росію чи Україну.

Громадянам, які таки планують поїздки до білорусі, посольство нагадало, що вони не зможуть розраховувати на допомогу уряду США у разі проблем.

Литва з 18 серпня закрила два прикордонні переходи на кордоні з білоруссю. Це рішення пояснили зростанням загрози з боку найманців ПВК «Вагнера», які передислокувалися до білорусі.

Латвія з 15 серпня мобілізувала додаткових прикордонників і залучила до охорони військових «у зв’язку з гібридною загрозою, що швидко зростає" на кордоні з білоруссю.