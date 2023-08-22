Во время тренировки украинских военных, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n186444-trenirovku-voennyh-alpinistov-pokazal-genshtab-foto.html

Ракурс

Військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади велику увагу приділяють курсу гірської підготовки.

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Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ, де опубліковані відповідні фотознімки.