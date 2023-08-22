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Во время тренировки украинских военных, фото: Генштаб ВСУ
Тренировку военных альпинистов показал Генштаб (ФОТО)https://racurs.ua/n186444-trenirovku-voennyh-alpinistov-pokazal-genshtab-foto.htmlРакурс
Військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади велику увагу приділяють курсу гірської підготовки.
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Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ, де опубліковані відповідні фотознімки.
Це своєрідне випробування своїх сил, витривалості та можливостей. Альпіністи створили маршрут для проходження та відпрацювання основних навичок гірської підготовки та особисто пройшли маршрут, — вказано в повідомленні.
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