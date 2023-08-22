Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час тренування українських військових, фото: Генштаб ЗСУ

Тренування військових альпіністів показав Генштаб (ФОТО)

22 сер 2023, 15:17
999

Військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади велику увагу приділяють курсу гірської підготовки.


.

Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ, де опубліковані відповідні фотознімки.

Це своєрідне випробування своїх сил, витривалості та можливостей. Альпіністи створили маршрут для проходження та відпрацювання основних навичок гірської підготовки та особисто пройшли маршрут, — вказано в повідомленні.

Під час тренування українських військових, фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів