Під час тренування українських військових, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n186444-trenuvannya-viyskovyh-alpinistiv-pokazav-genshtab-foto.html

Ракурс

Військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади велику увагу приділяють курсу гірської підготовки.

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Про це сьогодні, 22 серпня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ, де опубліковані відповідні фотознімки.