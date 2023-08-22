Хорватия предоставит Украине военную помощь на 30 млн евро. Фото:

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Ракурс

Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

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Українським Силам оборони передадуть допомоги на загальну суму 30 млн євро. уряд має уточнити питання допомоги на засіданні, яке заплановане на 31 серпня. Про це 22 серпня заявив прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Афінах, передає HRT.

Ми щойно завершили зустріч із президентом України та ще раз висловили рішучу підтримку Хорватії українському народу, президенту, уряду та всім, хто бореться за свободу та територіальну цілісність України, — наголосив він.

За словами Пленковича, у жовтні пройде «велика міжнародна конференція з розмінування», яка буде присвячена Україні. На цьому заході Хорватія разом з іншими країнами Євросоюзу та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги Україні у процесі розмінування.

Також із Зеленським Пленкович обговорив плани використання хорватських портів для експорту зерна з України. Кілька тисяч тонн збіжжя вже вивезено із хорватських портів, а більша частина продукції пішла до Італії та на північ Африки.

Нагадаємо, 14 серпня Сполучні Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол. У цю вартість ввійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби, додаткове обладнання для розмінування.

Джерело: HRT