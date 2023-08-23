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Ракурс
"Вагнерам" в беларуси глушат мобильный интернет

«Вагнерам» в беларуси глушат мобильный интернет

23 авг 2023, 22:43
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«Вагнерам» глушать мобільний інтернет.


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У районі табору ПВК «Вагнер» наразі спостерігаються сильні перебої в роботі мобільного інтернету, повідомляє «Беларускі Гаюн».

Раніше повідомлялося про прибуття до білорусі російського військово-транспортного літака Іл-76.

Декілька телеграм-каналів припустили, що борт прибув для евакуації розміщених найманців. Проте наближений до силових структур телеграм-канал «Білоруський силовик» цю інформацію спростував:

Інформація про евакуацію бійців ПВК «Вагнера» з білорусі бортом Іл, що прилетів, не відповідає дійсності. По-перше, це борт не «Вагнера», вони просто не мають його, а МО рф. По-друге, приліт ніяк не пов’язаний із подіями у Тверській області.

Источник: Ракурс


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