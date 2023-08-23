«Вагнерам» у білорусі глушать мобільний інтернет

Ракурсhttps://racurs.ua/
"Вагнерам" глушать мобільний інтернет
«Вагнерам» у білорусі глушать мобільний інтернетhttps://racurs.ua/ua/n186489-vagneram-u-bilorusi-glushat-mobilnyy-internet.htmlРакурс
«Вагнерам» глушать мобільний інтернет.
.
У районі табору ПВК «Вагнер» наразі спостерігаються сильні перебої в роботі мобільного інтернету, повідомляє «Беларускі Гаюн».
Раніше повідомлялося про прибуття до білорусі російського військово-транспортного літака Іл-76.
Декілька телеграм-каналів припустили, що борт прибув для евакуації розміщених найманців. Проте наближений до силових структур телеграм-канал «Білоруський силовик» цю інформацію спростував:
Інформація про евакуацію бійців ПВК «Вагнера» з білорусі бортом Іл, що прилетів, не відповідає дійсності. По-перше, це борт не «Вагнера», вони просто не мають його, а МО рф. По-друге, приліт ніяк не пов’язаний із подіями у Тверській області.