«Вагнерам» у білорусі глушать мобільний інтернет

"Вагнерам" глушать мобільний інтернет

https://racurs.ua/ua/n186489-vagneram-u-bilorusi-glushat-mobilnyy-internet.html

Ракурс

«Вагнерам» глушать мобільний інтернет.

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У районі табору ПВК «Вагнер» наразі спостерігаються сильні перебої в роботі мобільного інтернету, повідомляє «Беларускі Гаюн».

Раніше повідомлялося про прибуття до білорусі російського військово-транспортного літака Іл-76.

Декілька телеграм-каналів припустили, що борт прибув для евакуації розміщених найманців. Проте наближений до силових структур телеграм-канал «Білоруський силовик» цю інформацію спростував: